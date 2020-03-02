ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan paylaşımında "Türk general" detayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan paylaşımında 'Türk general' detayı - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan paylaşımında "Türk general" detayı

42 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'dan NATO kuvvetlerinin çekilmesine ilişkin yaptığı paylaşımında "Biz NATO'yuz" etiketini kullanırken paylaşımın görselinde Türkiye'nin Afganistan Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır'ın fotoğrafını kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan paylaşımında

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'dan NATO kuvvetlerinin çekilmesine ilişkin yaptığı paylaşımında "Biz NATO'yuz" etiketini kullanırken paylaşımın görselinde Türkiye'nin Afganistan Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır'ın fotoğrafını kullandı.

Taliban ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekileceği konuşulurken Esper konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Esper, "Kararlı destek bölgesine seyahatimden sonra Afganistan'ın geleceğinden umutluyum. Taliban anlaşmalara uyarsa ABD kuvvetlerini koşulara bağlı bir şekilde azaltacaktır. Kuvvetlerimizi azaltırken ülkede ortaya çıkabilecek terör tehdidine saldırıda bulunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.


İkinci bir paylaşımda ise ABD'nin ülkedeki diğer ittifak kuvvetleri ile Afganistan'da görevli askerlerinin sayısını orantılı olarak azaltma konusunda yakından çalıştığını belirten Esper, "Bu savaşa birlikte girdiğimiz gibi buradan birlikte güçlerimizi azaltacağız ve nihayetinde birlikte çekileceğiz. Biz NATO'yuz" dedi.


ABD'li bakan bu paylaşımında Türkiye'nin Afganistan'nın başkenti Kabil'deki Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır ile Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Austin S. Miller'le el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.


2002'den bu yana NATO'ya destek olarak Afganistan'da asker bulunduran Türkiye'ye İdlib'de ABD ve NATO'dan somut bir destek gelmezken Esper'in Tuğgeneral Iğdır'ın fotoğrafını "Biz NATO'yuz" etiketiyle paylaşması dikkati çekti.

James Mattis, Afganistan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı
Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 02:16:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan paylaşımında "Türk general" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]