ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti.



Tüm seçeneklerin masada olduğunu duyuran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının İran destekli Haşdi Şabi örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.