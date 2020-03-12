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ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada
6 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti.
Tüm seçeneklerin masada olduğunu duyuran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının İran destekli Haşdi Şabi örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:01
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