ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti

ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti.


Tüm seçeneklerin masada olduğunu duyuran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının İran destekli Haşdi Şabi örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:01 
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