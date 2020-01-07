ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'tan ayrılmıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'tan ayrılmıyoruz - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'tan ayrılmıyoruz

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon'daki basın merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'tan ayrılmıyoruz, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon'daki basın merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilerin, ABD'nin Irak'tan ayrılacağına yönelik bir mektubun olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Esper; "Irak'tan ayrılmamıza yönelik alınmış bir karar yok. Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz" diye yanıt verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren Milley, Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediklerini belirterek, "O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve çerçevesi bakımından oldukça netti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ABD ordusunun yayınladığı asker sevkiyatı görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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