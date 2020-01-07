Abd savunma bakanı esper ırak'tan ayrılmıyoruz - Son Dakika
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Abd savunma bakanı esper ırak'tan ayrılmıyoruz

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Esper Irak'tan ayrılmıyoruzABD (DHA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon'daki basın merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Esper Irak'tan ayrılmıyoruz

ABD (DHA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon'daki basın merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilerin, ABD'nin Irak'tan ayrılacağına yönelik bir mektubun olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Esper; 'Irak'tan ayrılmamıza yönelik alınmış bir karar yok. Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz' diye yanıt verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren Milley, Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediklerini belirterek, O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve çerçevesi bakımından oldukça netti dedi.

Abd savunma bakanı esper ırak'tan ayrılmıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Irak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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