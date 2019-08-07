Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper Japonya'da
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ABD Savunma Bakanı Esper Japonya'da

43 dakika önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Savunma Bakanı Esper Japonya'da, System.String[]
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, çarşamba sabahı Tokyo'daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Temmuz ayında göreve gelen Esper, Japonya'ya ilk ziyaretinde Başbakan Abe ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldı.

Esper'in görüşmede, Abe'nin de üzerinde durduğu özgür ve serbest bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için iki ülkenin ittifakının önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Esper'in ayrıca Çin'in bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetlerinden endişe duyduğunu, Pekin'in saldırgan askeri ve ekonomik politikaları ile uluslararası kuralları ihlal ettiğini ifade ettiği belirtildi.

Kuzey Kore tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Esper, ayrıca Pyongyang'a yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının uygulanmasındaki yardımları için Japonya'ya teşekkür etti. Esper, ülkesinin Kuzey Kore'de eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan bir nükleersizleşme sağlanması hedefine bağlılığını koruduğunu da ekledi.

Japonya-ABD ittifakının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu kaydeden Abe ise, söz konusu ittifakı güçlendirmeyi ve iki ülkenin özgür ve serbest bir Hint-Pasifik bölgesi konusundaki işbirliğini sürdürmeyi umduğunu söyledi. - TOKYO
James Mattis, Shinzo Abe, Japonya, Tokyo, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:42 Kaynak: İHA
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