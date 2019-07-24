ABD Savunma Bakanı Esper kimdir? "Türkiye'nin sürüklendiği yeri görmek ümit kırıcı"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 7 aydan beri boş olan savunma bakanlığı koltuğuna Mark Esper oturdu. ABD Senatosu, Esper'in bakanlığını 8'e karşı 90 oyla onayladı. Esper 27. Savunma bakanı olarak yemin ederek görevine başladı. Eski bir asker ve silah lobicisi olan Esper, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili "Türkiye'nin son yıllarda sürüklendiği yeri görmek ümit kırıcı" yorumunu yapmıştı. Bu sözler Türkiye'den Batı'dan giderek uzaklaşması şeklinde yorumlanmıştı. Peki, 55 yaşındaki Mark Esper kimdir? Bugüne kadar hangi görevleri üstlendi ve savunma bakanlığı döneminde onu bekleyen meseleler neler?James Mattis'in Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararını eleştirerek Aralık 2018'de istifa etmesinden bu yana savunma bakanlığı boştu. Bu görevi vekaleten yürüten eski Boeing yöneticisi Patrick Shanahan aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle 18 Haziran'da adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.