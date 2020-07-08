ABD Savunma Bakanı Esper: "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore başarılı bir şekilde püskürtüldü" - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper: "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore başarılı bir şekilde püskürtüldü"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 2019 yılı boyunca Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın "agresif" faaliyetlerinin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 2019 yılı boyunca Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın "agresif" faaliyetlerinin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü ifade etti.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanı olarak görev aldığı ilk yılını değerlendirdi. Savunma Bakanı Esper, Pentagon'un resmi internet sitesinde yayınlanan videoda yaptığı açıklamada, "Geçen bir yıl içinde Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın agresif saldırgan faaliyetlerini başarılı bir şekilde geri püskürtüldü ve Savunma Bakanlığı olarak bir yıl boyunca Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin yanı sıra, Rusya ve Çin gibi yakın rakipler tarafından yürütülen agresif eylemleri engellendi" dedi. Esper, "Yürütülen veya destek verilen terörle mücadele operasyonları sonucunda savaş alanından onlarca kilit önemdeki teröristin tasfiye edilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.


Bakan Esper, Basra Körfezi ve Güney Çin Denizindeki tartışmalı sularda denizcilik ve ticaret özgürlüğünün korunmasını geçtiğimiz yılın diğer başarılı faaliyetleri olarak vurguladı.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Görevimde geçirdiğim ilk yıl dönümüne yaklaşırken Ulusal Savunma Stratejisinde hedeflerimize doğru ilerlemekten gurur duyuyorum. Savunma Bakanlığı'nın tüm kadın ve erkekleri sıkı çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, James Mattis, Kuzey Kore, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanı Esper: 'Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore başarılı bir şekilde püskürtüldü' - Son Dakika

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