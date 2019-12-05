Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım

7 saat önce

ABD Savunma Bakanı Esper, "Türkiye on yıllardır NATO'nun değerli bir parçası oldu. İlk zamanlardan beri. Bu nedenle onları NATO'da tutmamız gerekiyor." dedi

ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladığını ve kalan 600 askerin de daha güvenli bölgelerde konuşlandırıldığını söyledi. Esper ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun kıymetli bir üyesi olduğunu ve Ankara'yı NATO'da tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.


Esper'in açıklaması, Başkan Donald Trump'ın ekim ayında verdiği 'çekilin' talimatının ardından yaşanan belirsizlik döneminin sona erdiği anlamına geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:28 
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