ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

20 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısı David Norquist, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Öte yandan Pentagon, bakanlık bünyesinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısı David Norquist'in korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındıkları bildirildi. Pentagon'da 18'i askeri personel 37 kişide virüs tespit edildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs, ortak basın toplantısı düzenleyerek, bakanlık bünyesindeki koronavirüs vakaları hakkında bilgi verdi.

"37 KİŞİNİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI"

Friedrichs, "Bu sabah 05.00 itibarıyla 18'i muvazzaf asker, 13'ü askerlerin ailelerinden, 3'ü sivil personel ve 3'ü sözleşmesi personel olmak üzere toplam 37 kişinin testleri pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Friedrich, şu ana kadar ABD ordusunda toplam 495 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı. Hoffman ise ABD yönetiminin talebi üzerine askeri hastane ve tıbbi personelini sivil otoritelerin yardımına sevk edebileceklerini belirtti.

Pentagon'un tıbbi destek birimlerinin acil durum ve askeri ihtiyaçlar için tasarlandığını vurgulayan Hoffman, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek üzere tasarlanmadığını ifade etti.

Hoffman, destek amaçlı gönderilecek tıbbi personelin de yine ABD ordusunun ülke içindeki ve ülke dışındaki hastanelerinden getirileceğini kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 138'e, ölü sayısı ise 71'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar Batı Virginia dışında bütün eyaletlerde virüs bulunan hasta rapor edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:35 
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