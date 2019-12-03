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ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak
6 saat önce
NATO zirvesi öncesi, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı
NATO zirvesi öncesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı.
Esper, Londra'ya uçuşunda Reuters haber ajansına röportaj vererek Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12
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