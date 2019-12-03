Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak

6 saat önce

NATO zirvesi öncesi, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak, System.String[]

NATO zirvesi öncesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı.


Esper, Londra'ya uçuşunda Reuters haber ajansına röportaj vererek Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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James Mattis, Türkiye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 
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