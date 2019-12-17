ABD Savunma Bakanı, Irak'taki üslerinin korunmasını istedi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı, Irak'taki üslerinin korunmasını istedi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, Irak yönetiminden ülkedeki ABD üslerinin korunması için güvenlik önlemlerin arttırılmasını istediği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı, Irak'taki üslerinin korunmasını istedi, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı, Irak yönetiminden ülkedeki ABD üslerinin korunması için güvenlik önlemlerin arttırılmasını istediği bildirildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başbakan Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'taki ABD üslerini hedef alan saldırıları ele aldığını belirtti. Son dönemde Irak'taki ABD üslerini hedef alan saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getiren ABD Savunma Bakanı, bu gibi saldırıların sonlandırılması için önlemlerin alınmasını istediği bildirildi. Gelişmeleri kaygıyla izlediğini kaydeden açıklamada, bütün taraflar için bir tehdit oluşturacak gerilimin düşürülmesi için ortak çabaların gerektiğini vurgulayan Abdülmehdi, Irak hükümetini zayıflatma girişimleri gerilimin artmasına ve kaosun yaratmasına yol açacak dediğini aktardı.

Son aylarda ABD'nin Irak'taki askeri üslerine düzenlenen saldırılan artması dikkat çekmişti.

ABD, Irak'taki üslerini hedef alan saldırıların gelişmiş roketlerle yapıldığını iddia etmişti. ABD, Irak'ta üslerine düzenlenen saldırıların arkasında İran'a yanlısı Şii silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Başbakanlık, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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