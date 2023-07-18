ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir askerin Kuzey Kore sınırını geçtiğini doğruladı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir askerin Kuzey Kore sınırını geçtiğini doğruladı

19.07.2023 00:05

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir ABD askerinin isteyerek ve izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçtiğini doğrulayarak endişe duyduğunu belirtti. Austin, olayın detaylarını henüz tam olarak öğrenemediklerini ve askerin Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inandıklarını söyledi. Ayrıca, Austin Ukrayna'daki savaşa desteklerinin süreceğini ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemeye kararlı olduklarını ifade etti.

ABD'li bir asker, Güney Kore sınırlarından Kuzey Kore sınırına geçince ortalık karıştı. Olayla ilgili net bilgi gelmezken, askerin Kuzey Kore tarafından gözaltına alındığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "İyi olduğu konusunda çok endişe duyuyorum." dedi.

KUZEY KORE SINIRINA GEÇTİ

Güney Kore'de oryantasyon eğitimine katılan ABD'li asker, en olmayacak hatayı yaptı. Asker, izinsiz olarak Güney Kore'den Kuzey Kore'ye geçti. Askeri son durumu belirsizliğini korurken Kuzey Kore tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

ABD, OLAYI DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklamada bulundu. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tur esnasında bir ABD askerinin, sınırı izinsiz ve isteyerek geçtiğini teyit eden Austin, olayın yeni geliştiğini ve hala öğrenmeye çalıştıkları birçok şey olduğunu aktardı.

"ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM"

Austin, "Ancak bildiğimiz şu ki; bir askerimiz isteyerek ve izinsiz olarak sınır çizgisini geçmiştir ve şu an Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inanıyoruz. Durumu yakından izliyor ve araştırıyoruz." dedi. Olayla ilgili gelişmeleri öğrendikçe aktaracaklarını belirten Austin, "Askerimizin iyi olduğu konusunda kesinlikle çok endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

"GÖZALTINDA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın (UNC) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Ortak Güvenlik Bölgesi'nde düzenlenen oryantasyona katılan bir kişi resmi onay olmadan Kuzey Kore sınırlarına geçiş yapmıştır. Şu an onun Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inanıyoruz ve bu olayı çözmek için Kore Halk Ordusu (KPA) mevkidaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Güney Kore'deki yerel kaynaklarda sınırı geçen askerin ABD ordusunda ikinci sınıf rütbeli Travis King olduğu belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Kuzey Kore sınırını geçen ABD askerinin durumundan endişeli

ABD, KUZEY KORE'YE SEYAHAT UYARISI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Kuzey Kore'de uzun süreli tutuklama ve gözaltı süreleri riski dolayısıyla Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmişti. Yasak, 2015 yılında Otto Warmbier adlı bir öğrencinin Kuzey Kore'de tutuklanıp hapiste kalmasının ardından 2017'de ABD'de koma geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından gelmişti.

Kaynak: AA
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