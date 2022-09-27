ABD'li ve Hindistanlı bakanlardan askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği taahhüdü - Son Dakika
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ABD'li ve Hindistanlı bakanlardan askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği taahhüdü

27.09.2022 05:06
ABD'li ve Hindistanlı bakanlardan askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği taahhüdü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Hint-Pasifik bölgesindeki son gelişmeleri, Ukrayna krizinin küresel yansımalarını ve iki ülke orduları arasındaki operasyonel koordinasyon için iş birliğini görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Hint-Pasifik bölgesindeki son gelişmeleri, Ukrayna krizinin küresel yansımalarını ve iki ülke orduları arasındaki operasyonel koordinasyon için iş birliğini görüştü.

Eylül ayının başında, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüşen Austin, Pentagon'da Bakan Jaishankar'ı ağırladı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, iki bakanın Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesindeki son gelişmeler ile Ukrayna krizinin küresel yansımalarını kapsayan ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

İki bakanın ikili savunma iş birliğini derinleştirmeye yönelik çabaların ana hatlarını gözden geçirdiğini belirten Ryder, "Bakan Austin ve Bakan Jaishankar, ABD ve Hint orduları arasında daha operasyonel koordinasyonu sağlamak için bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliğini genişletmeyi taahhüt etti. Ayrıca, Hindistan'ın bölgesel bir güvenlik sağlayıcısı olarak katkılarını desteklemek için ikili savunma sanayi iş birliği için yeni fırsatları da ele aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li ve Hindistanlı bakanlardan askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği taahhüdü - Son Dakika

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