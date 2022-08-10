ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü

10.08.2022 16:00
ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağı taahhüdünde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağı taahhüdünde bulundu.

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Austin, Romanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlu ABD askerlerini Baltıklarda sürekli rotasyona tabi tutma planlarının olduğunu ancak ABD'den de ek kuvvet getirebileceklerini söyledi.

Rusya'dan kaynaklanacak bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağını kaydeden Austin, ABD'nin Baltık bölgesinin kendini savunmasına yardım etme taahhüdünü yineledi.

Austin'in yaklaşık 30 yıldır Letonya'yı ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olduğu belirtilirken, ziyaret, Rusya'nın batı ucunda yer alan Baltık ülkelerinin artan önemine dikkat çekiyor.

Pabriks de önceliklerinin daha fazla ABD askeri gücü olduğunu ve Letonya birliklerinin düzenli olarak özenli bir eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pabriks ayrıca ülkesinin yeni askeri teçhizat satın almak, hava ve kıyı savunmasını güçlendirmek için ABD'den ek mali yardıma ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'nın müttefiki olan Letonya'nın komşusu Belarus'tan gelen tehdide işaret eden Pabriks, Belarus'u bağımsız bir ulus olarak görmediğini ve Rusya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa'ya toplamda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı. Letonya'da ise şu anda yaklaşık 500 ABD askeri bulunuyor.

YORUMLAR
500
ABD, İran'ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusunu fırlatmasını 'büyük tehdit' olarak niteledi ABD, İran'ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusunu fırlatmasını 'büyük tehdit' olarak niteledi Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Letonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement