ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret
17 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret
Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.
Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13
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