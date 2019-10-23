Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret

17 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Bağdat'a sürpriz ziyaret, System.String[]

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.


Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.

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James Mattis, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13 
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