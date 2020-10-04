ABD Savunma Bakanı Mark Esper taziye için Kuveyt'te - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Kuveyt'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 91 yaşında vefat eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu. Kuveyt haber ajansı "KUNA"ya göre Esper ve beraberindeki üst düzey heyet, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Muhammed es-Sabah tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. KUNA, Bakan Esper'in ziyaretinin ABD hükümetini temsilen merhum Emir'in vefatı üzerine Kuveyt'e taziyeler sunmayı amaçladığını belirtti.

Öte yandan, Kuveyt Emirlik Divanı, Salı günü Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ABD'de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Çarşamba günü yemin ederek ülkenin yeni Emiri olmuştu. - KUVEYT