Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Mark Esper: "Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Mark Esper: 'Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: "Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"

1 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper:

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ABD medyasına açıklama yapan Bakan Esper: "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." İfadeletini kullandı.

Esper,"son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye- Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Bine yakın askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor."dedi.

15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceklerini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve "Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını, YPG/PKK ile DEAŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

ABD'li yetkililerin kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik."ifadelerini kullanan

Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

(HC-FT)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:19:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Mark Esper: "Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]