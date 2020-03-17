ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındı - Son Dakika

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındı
6 saat önce
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındığı duyuruldu.
(İHA)
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