Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı, NATO toplantısında Akar'ı uyardı: Türkiye S-400 alırsa yaptırım uygulanır
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ABD Savunma Bakanı, NATO toplantısında Akar'ı uyardı: Türkiye S-400 alırsa yaptırım uygulanır

1 saat önce

NATO genel merkezinde çarşamba günü gerçekleştirilen Savunma Bakanları toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında yaşanan S-400 krizinin çözümüne yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

ABD Savunma Bakanı, NATO toplantısında Akar'ı uyardı: Türkiye S-400 alırsa yaptırım uygulanır, System.String[]
Brüksel'deki NATO genel merkezinde yapılan savunma bakanları toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında yaşanan S-400 krizinin çözümüne yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

İki ülke arasındaki kriz devam ederken, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 sistemlerinde Temmuz ayı içerisinde teslimatın başlayacağı ifade ediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya
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