Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

41 dakika önce

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret, System.String[]

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.

Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.

Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını belirten Esper, demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere diğer tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Şammari de ABD ile güvenlik ve ekonomik alanda iş birliği içinde olduklarını kaydederek, "Irak'ta DEAŞ'ın yenilmesinde ABD güçlerinin önemli rolü söz konusuydu." dedi.

Ziyaretin zamanlaması dikkati çekti

Esper'in Bağdat ziyaretini, Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin Irak'a gelmesinden iki gün sonra gerçekleştirmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı'nın Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.

James Mattis, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
ABD Savunma Bakanı Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret Son dakika: Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Son dakika: İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]