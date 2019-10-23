ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması
Resmi karşılama töreni
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması
Şammari ile Esper'in görüşmesi
Şammari-Esper'in Savunma Bakanlığı binasındaki bir fotoğraf köşesini ziyaret etmesi Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.
Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.
Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.