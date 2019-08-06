ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez
3 saat önce
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri
Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye
'ye uyarı geldi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, " Suriye
'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09
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