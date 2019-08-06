Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez
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ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez

8 dakika önce

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller.

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ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:57 
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