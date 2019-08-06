ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez
8 dakika önce
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller.
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye
'ye Suriye
uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri
tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:57
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması