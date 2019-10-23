Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı: Suriye'de Kürtleri savunmak için NATO müttefiki Türkiye ile savaşa girmeyiz
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı: Suriye'de Kürtleri savunmak için NATO müttefiki Türkiye ile savaşa girmeyiz

ABD Savunma Bakanı: Suriye'de Kürtleri savunmak için NATO müttefiki Türkiye ile savaşa girmeyiz

7 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde Kürtleri savunmak için Türkiye ile bir savaşa girmeyeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı: Suriye'de Kürtleri savunmak için NATO müttefiki Türkiye ile savaşa girmeyiz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde Kürtleri savunmak için Türkiye ile bir savaşa girmeyeceklerini söyledi.


Washington'ın Suriye'den asker çekme kararının bölgedeki Kürtleri 'tehlikeye attığı' iddialarına cevap veren Esper, "ABD uzun dönemli NATO müttefikine karşı Kürtleri korumak için kesinlikle savaşmayacak" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:13 
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