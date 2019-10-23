ABD Savunma Bakanı: Suriye'de Kürtleri savunmak için NATO müttefiki Türkiye ile savaşa girmeyiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde Kürtleri savunmak için Türkiye ile bir savaşa girmeyeceklerini söyledi.



Washington'ın Suriye'den asker çekme kararının bölgedeki Kürtleri 'tehlikeye attığı' iddialarına cevap veren Esper, "ABD uzun dönemli NATO müttefikine karşı Kürtleri korumak için kesinlikle savaşmayacak" dedi.