Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı: Suriye'den çıkarılan ABD askerleri Irak'a gönderilecek
BBC
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı: Suriye'den çıkarılan ABD askerleri Irak'a gönderilecek

ABD Savunma Bakanı: Suriye'den çıkarılan ABD askerleri Irak'a gönderilecek

1 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den ayrılacak 1000 kadar ABD askerinin Irak'ın batısına yerleştirilmesinin planlandığını doğruladı.

ABD Savunma Bakanı: Suriye'den çıkarılan ABD askerleri Irak'a gönderilecek, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den ayrılacak 1000 kadar ABD askerinin Irak'ın batısına yerleştirilmesinin planlandığını doğruladı. Esper bu askerlerin IŞİD'le mücadeleye katkıda bulunacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu askerlerin "evlerine geri döneceğini" açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Esper açıklamayı Taliban ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması amacıyla gittiği Afganistan'da yaptı.

Esper "ABD'nin kuzeydoğu Suriye'den çekilmesi hızla devam ediyor. Ama günlerden değil, haftalardan bahsediyoruz" dedi.

Şu anki planın bu askerleri Irak'ın batısına yerleştirmek olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı, sayıları yaklaşık bini bulan askerlerin burada 'Irak'ı savunmaya ve IŞİD'in bu bölgede yeniden canlanmasını engellemeye' katkıda bulunacağını açıkladı. Esper "Planlar değişebilir ama şu anki oyun planı bu" dedi.

Esper, Türkiye ile ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat kapsamında kuzeydoğu Suriye'deki ateşkesin ise "gneel anlamda sürdüğünü" belirtti.

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'daki 14 bin kadar Amerikan askerinin sayısının da 'gerekmesi halinde, terörle mücadeleyi etkilemeden 8600'a düşürülebileceğini' belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Suriye, Irak, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:19 
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