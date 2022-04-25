ABD Savunma Bakanı: "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı: "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız"

25.04.2022 14:30
ABD Savunma Bakanı: "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından, Polonya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanmaya kararlı olduğunu aktaran Austin, "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Austin, "Zelenskiy kazanma zihniyetine sahip ve biz de onların kazanmalarına yardım etmek isteyen düşünce yapısına sahibiz." dedi.

Rusya'nın Donbas'ın doğu endüstriyel merkezine odaklanmak için ormanlık kuzey bölgelerinden çekildiğini aktaran Austin, Ukrayna'da savaşın doğasının değiştiğinin altını çizdi.

Austin, bununla birlikte ülkenin askeri ihtiyaçlarının da değiştiğini ve Zelenskiy'nin daha fazla tank, top ve diğer mühimmatlara odaklandığını kaydetti.

Austin, "Kazanmanın ilk adımı, kazanılabileceğine inanmaktır" şeklinde konuşarak, doğru ekipmana, desteğe sahip olunduğu takdirde kazanılabileceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy, dün Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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