Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye'nin S-400 kararı yanlış, bizi hayal kırıklığına uğrattı
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ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye'nin S-400 kararı yanlış, bizi hayal kırıklığına uğrattı

8 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, "Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye'nin S-400 kararı yanlış, bizi hayal kırıklığına uğrattı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, " Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili açıklama yapan Esper, "Türkiye çok yetenekli bir NATO müttefiki, ancak onların S-400 konusundaki kararı yanlış" ifadesini kullandı.
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James Mattis, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:52 
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