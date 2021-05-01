ABD Savunma Bakanlığı, Meksika sınırındaki duvarın inşasına dair sözleşmeleri iptal etti - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Jamal Brown, ABD-Meksika sınırındaki askeri görevler ve işlevler için amaçlanan fonların kullanıldığı tüm duvar inşaatı sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmesini ardından yaptığı açıklamalarda, eski Başkan Donald Trump tarafından ABD-Meksika sınırında inşasına başlanan duvara yönelik tepkilerini dile getirmiş, duvarın inşasını durdurmaya yönelik adımlar atacağını belirtmişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Meksika sınırında yer alan duvara ilişkin ABD Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Jamal Brown, Savunma Bakanlığının ABD-Meksika sınırındaki askeri görevler ve işlevler için amaçlanan fonları kullanan tüm duvar inşaatı sözleşmelerini iptal etme karar aldığını belirtti.

Brown, "ABD Başkanı'nın beyannamesine uygun olarak Savunma Bakanlığı, başlangıçta askeri çocuklar için okullar, ortak ülkelerdeki denizaşırı askeri inşaat projeleri ve Ulusal Muhafız ve Yedek ekipman hesabı gibi diğer askeri görevler ve işlevler için amaçlanan fonlarla ödenen tüm sınır duvarı inşaat projelerini iptal etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakanlığın alınan kararın ardından koordinasyonun sağlanması adına gerekli tüm önlemleri aldığını bildiren Brown, "Savunma Bakanlığı, sınır duvarı projelerini iptal etmek ve kurumlar arası ortaklarla koordinasyon sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya başladı. Bugünkü eylem, bu Yönetimin milletimizi savunmaya ve hizmet üyelerimiz ile ailelerine destek vermeye devam eden taahhüdünü yansıtıyor" dedi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Texas ve California eyaletlerindeki sel ve erozyon riskleri nedeniyle devam etmekte olan ve ilgilenilmesi gereken bazı projeleri de ele alacağı bildirilerek, "DHS, önceki yönetimin sınır duvarı inşasının neden olduğu kapsamlı sorunları gözden geçirmeye ve planlarını geliştirmeye devam ederken, sınır topluluklarını korumak için Başkan'ın beyannamesi ile tutarlı olarak ilk adımları atacaktır" ifadeleri kaydedildi. - WASHINGTON