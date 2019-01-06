Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanlığı'ndan Üçüncü Üst Düzey İstifa
BBC

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Üçüncü Üst Düzey İstifa

38 dakika önce

Chief of staff Kevin Sweeney is the latest to leave the US defence department after Syria policy changes.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Üçüncü Üst Düzey İstifa, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı özel kalem müdürü Kevin Sweeney, Bakan James Mattis'in görevden ayrılmasından bir ay sonra istifa etti.

Sweeney yazılı açıklamasında "özel sektöre geçmek için doğru bir zaman" dedi.

Sweeney'in istifası ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen üçüncü üst düzey istifa oldu.

Yetkililer, Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkışına ilişkin henüz bir takvim belirlenmediğini söylemişti.

Sweeney, Ocak 2017'den bu yana Savunma Bakanlığı'nın özel kalemi görevinde bulunuyordu.

İstifa nedeninin belirtilmediği açıklamasında Sweeney 'bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıyla hizmet etmenin bir onur' olduğunu söyledi ancak Trump'ın adını anmadı.

Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Mattis'in de Şubat ayına kadar geçici olarak makamında bulunması planlanıyordu ama Mattis Ocak başında görevini bıraktı.

Mattis istifa açıklamasında Trump ile görüş ayrılıkları olduğunu dile getirmişti.

Uzmanlar, Savunma Bakanlığı'ndaki istifaların Trump yönetiminin savunma ve dış politikaya ilişkin politikalarındaki belirsizliğe işaret ettiği görüşünde.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Salı günü bölgedeki müttefiklerinin güvenini kazanmak için bir haftalık Orta Doğu gezisine çıkacak.

Trump'ın ABD'nin Suriye'den çekileceği açıklamasından sonra Savunma Bakanlığı sözcüsü Dana White ve ABD Başkanı'nın IŞİD karşıtı koalisyon için atadığı özel temsilcisi Brett McGurk da görevlerinden ayrılmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:11 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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