Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sweeney İstifa Etti

ABD Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sweeney İstifa Etti

42 dakika önce

– ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdür Kewin Sweeney, yaptığı yazılı açıklamada, özel sektöre geçmek içiçn doğru bir zaman olduğunu belirtti ve istifa ettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sweeney İstifa Etti, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdür Kewin Sweeney, yaptığı yazılı açıklamada, özel sektöre geçmek içiçn doğru bir zaman olduğunu belirtti ve istifa ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana istifa eden üçüncü üst dizey Pentagon yetkilisi olan Sweeney, istifa mektubunda iş arkadaşlarıyla birlikte görevde bulunmanın bir onur olduğunu söylerken Başkan Trump'tan bahsetmedi. - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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