Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı

04.10.2022 23:44
Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı ABD ordusunun envanterinden alınarak Ukrayna'ya sağlanacak olan 625 milyon dolarlık yeni yardım paketinde, farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı personel taşıyıcılarının olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı ABD ordusunun envanterinden alınarak Ukrayna'ya sağlanacak olan 625 milyon dolarlık yeni yardım paketinde, farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı personel taşıyıcılarının olduğunu bildirdi.

Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklaması üzerine Pentagon verilecek silahların detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yeni paketin Ukrayna ordusuna verilmek üzere ABD envanterinden alınan 22'nci silah yardımı paketi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, silah yardımı paketinde, 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Sistemi (HIMARS) ve mühimmatının yanı sıra, 32 adet 155 ve 105 milimetre obüs topları, 500 adet hassas güdümlü 155 milimetre obüs mermisi, 1000 adet 155 milimetre uzaktan kumandalı zırh delici mayın olduğu bildirildi.

Engel yerleştirme ekipmanı ve mayınların da pakette bulunduğu belirtilen açıklamada, mayınlara dayanıklı 200 zırhlı personel taşıyıcı, 30 bin havan mermisi ve 200 bin küçük silah mermisinin de Ukrayna'ya yapılacak yardım paketinde yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak 2021'den bu yana ABD, Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık silah yardımı yaptı.

YORUMLAR
500
ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 05:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement