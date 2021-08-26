ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan... - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan...
26.08.2021 18:15
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, "Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, "Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz" dedi. - KABİL
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