ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

06.09.2022 21:52
ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İran'ın Kızıl Deniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran güçlerinin elinde olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İran'ın Kızıl Deniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran güçlerinin elinde olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Tuğgeneral Ryder, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

İran'ın geçen hafta Kızıl Deniz'de el koyduğu iki Amerikan İDA'sına takılı kameraların kayıp olduğu bilgisini teyit eden Ryder, "Bunlar tasnif dışı, hassas teknoloji içermeyen piyasadaki kameralardı. Tam olarak o kameralara ne olduğu konusunda bilgim yok. Dolayısıyla İran'ın onları aldığını teyit edemem." dedi.

ABD'li general, askeri veya hassas teknolojiye sahip kameralar olmadığı için ABD'nin bu kameraları bulmak için bir çaba içinde olup olmayacağı konusunda da emin olmadığını söyledi.

İran, 2 Eylül'de Kızıl Deniz'de ABD'ye ait iki İDA'yı "deniz güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek" alıkoyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin bölgeye iki muhrip gemisi göndermesi üzerine İran donanması iki deniz aracını serbest bırakmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp - Son Dakika

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