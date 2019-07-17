Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.
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ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.

3 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu., System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
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