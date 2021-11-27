ABD Savunma Bakanlığı UFO'ları İncelemek İçin Yeni Kurul Topladı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, sınırlandırılmış hava sahasında rastlanan UFO'ları (Tanımlanamayan Uçan Nesne) araştırmak üzere özel birlik oluşturduğunu duyurdu.

ABD Ulusal İstihbaratı, 26 Haziran'da UFO'lara yönelik rapor yayınlamıştı

Raporun içeriğinde, 2004-2021 yılları arasında incelenen hava olayları ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekilmişti.

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, görevi üstlenen Airborne isimli yeni grubun üst düzey askeri ve istihbarat liderleri tarafından denetleneceğini, cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yapacağını belirtti.

AOIMSG'nin ana hedeflerinden biri, "Haziran 2021'de Kongreye sunulan DNI ön değerlendirme raporunda vurgulanan DOD eğitim aralıkları ve kuruluşlarında veya yakınında meydana gelen UAP'nin değerlendirilmesiyle ilgili zorlukları ele almaktır."

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına işaret edilmiş, bunların havaya bırakılmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası ve ABD'nin gizli programları da olabileceği kaydedilmişti.

NASA Başkanı Bill Nelson 'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması: Uzaylılar var iletişime geçecekler.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı. NASA'nın dünya dışı yaşama ilişkin çalışmalarını yıllardır sürdürdüğünü aktaran Nelson, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen ay yayınlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü belirterek, uzaylıların varlığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söyledi.