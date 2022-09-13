ABD, orta ve uzun vadede Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD, orta ve uzun vadede Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyor

13.09.2022 02:06
ABD, orta ve uzun vadede Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, orta ve uzun vadede Ukrayna ordusuna savaş uçağı verilmesinin değerlendirileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, orta ve uzun vadede Ukrayna ordusuna savaş uçağı verilmesinin değerlendirileceğini söyledi.

Pentagon'da bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir savunma bakanlığı yetkilisi, Ukrayna'nın savaştaki askeri ihtiyaçlarını sürekli bir şekilde değerlendirdiklerini ve başta hava savunma kapasitesi olmak üzere Ukrayna ordusuna yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna'ya savaş uçağı verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren yetkili, "İleride Ukrayna'nın ihtiyaçları bakımından savaş uçakları da elbette değerlendirilecektir. Şu anda uçakları var ve bunları o zor şartlar altında kullanmak konusunda etkili oldular. Dolayısıyla bunlar da (uçaklar) orta ve uzun dönemde değerlendirmemizin parçası olmak zorunda olan kabiliyetlerden biri." diye konuştu.

Rus yönetimi birçok yanlış hesap yaptı

Diğer taraftan savaşın gidişatını değerlendiren yetkili, "Rus siyasi ve askeri yönetimi sadece uluslararası toplumun Ukrayna'ya desteği konusunda değil aynı zamanda kendi orduları konusunda da birçok devasa hata ve yanlış hesap yaptı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun birçok zayıf noktalarını gördüklerini belirten yetkili, ABD'nin verdiği silahların Rusya'nın avantajlı olduğunu düşündüğü Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarına etkisinin zamanla daha net ortaya çıktığını belirtti.

Gazetecilere değerlendirmede bulunan ABD'li bir askeri yetkili ise Ukrayna ordusunun ülkenin güney ve doğusunda ilerlemeye devam ettiğini gördüklerini söyledi.

Rus ordusunun Harkov bölgesinden Rusya-Ukrayna sınırına doğru çekildiğini belirten askeri yetkili, İziyum başta olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinin Ukrayna'nın eline geçtiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Askeri yetkili, Zaporijya nükleer santralinin çevresinde saldırıların devam ettiğini belirtirken, Herzon'da Ukrayna ordusunun maksatlı ve ölçülü bir şekilde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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