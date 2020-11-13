ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti - Son Dakika
BBC

ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti

13.11.2020 09:37
ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti, System.String[]

ABD federal seçim yetkilileri 2020 başkanlık seçiminin “bugüne kadarki en güvenli seçim” olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti.

ABD federal seçim yetkilileri 2020 başkanlık seçiminin "bugüne kadarki en güvenli seçim" olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti.

Seçimi inceleyen komite "Seçimde sayılmayan, değişiklik yapılmış veya sistemde silinmiş oy tespit edilmedi" dedi.

Yetkililer, Trump'ın hiçbir kanıt göstermeden kendisine verilen 2,7 milyon oyun silindiğine dair iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmiş değil.

ABD Başkanı, kilit öneme sahip eyaletlerde seçim sonuçlarına karşı yasal yollara başvuruyor ve temelsiz usulsüzlük iddialarında bulunuyor.

Yetkililer ne diyor?

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda seçim güvenliği üzerine çalışan birim Perşembe günü yayınladığı bildiri yayınladı.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı adlı birim "Seçim sürecimiz hakkında çok sayıda temelsiz iddia ve yanlış bilgi dolaşıma sokulsa da seçimin güvenli bir şekilde geçtiğinden eminiz, siz de emin olabilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Seçimle ilgili sorularınız varsa, bunları güvenilir birer kaynak olan seçim görevlilerine sorabilirsiniz."

Reuters'a göre ajansın başkanı Christopher Krebs, Trump yönetimi tarafından kovulmayı bekliyor.

Reuters'ın aktardığına göre Krebs'in başında bulunduğu ajans, Söylenti Kontrolü adlı bir site kurarak seçimler hakkında yayılan yanlış bilgilerle mücadele edince Beyaz Saray'ı kızdırdı.

Krebs Perşembe günü yaptığı paylaşımda "Lütfen temelsiz iddiaları retweet etmeyin, ABD Başkanı tarafından paylaşılmış olsalar bile" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre ajansın direktör yardımcısı Bryan Ware, bu hafta Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine istifa etti.

Anılarını yazdığı Vaat Edilmiş Topraklar kitabının piyasaya çıkması öncesinde CBS News'e konuşan eski Demokrat başkan Barack Obama da Trump'ın temelsiz iddialarına itiraz etmeyen Cumhuriyetçi siyasetçilerin de demokrasiye zarar verme sürecine ortak olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçiler ne diyor?





Cumhuriyetçi Parti içinde az fakat artan sayıda siyasetçi, ABD'li yetkililerin Biden'a günlük istihbarat bilgileri vermesi gerektiğini söylüyor.

Trump'ın önemli destekçilerinden Lindsey Graham da, seçilmiş başkanlara göreve başlamadan önce gizli günlük istihbarat bilgilendirmesi yapılmasının bir gelenek olduğunu söyleyerek Biden'la da bu bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirtiyor.

Kongre'de 10'dan fazla Cumhuriyetçi Biden'ı tebrik etti. Fakat bu çok küçük bir sayı.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günkü Twitter paylaşımında oy verme yazılımının 28 eyalette kendisine verilen milyonlarca oyu sildiğini söyledi ancak bu sıra dışı iddiaya dair bir kanıt sunmadı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili sözcüsü Nancy Pelosi ise "absürtlükler sirkinin" koronavirüsle mücadeleye zarar verdiğini söyledi ve Cumhuriyetçilerin gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Senato'daki Demoratların lideri Chuck Schumer de Cumhuriyetçi siyasetçilerin "yalnızca Donald Trump'tan korktukları için demokrasiye olan inancı sarstığını" söyledi.

ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti
ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti
ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Bakanlığı, Donald Trump, Reuters, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak         
09:38
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu         
09:10
Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı         
08:20
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı         
01:19
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 09:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD seçim güvenliği yetkilileri Trump'ın seçim hilesi iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei