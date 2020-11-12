ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir? - Son Dakika
BBC

ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

12.11.2020 14:27

ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibinin en kritik rollerinden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain’ı atadı.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibindeki en kritik rollerden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain'ı atadı.

Kabine üyelerini koordine eden, yasama ile müzakerelere yürüten, tüm politika birimlerinin denetimini sağlayan ve başkana erişimin anahtarını elinde tutan Genel Sekreterlik rolü siyasi bir atama olduğu için Senato onayına tabi değil.

Klain, Biden'ın senatörlüğü döneminde, 1980'lerden bu yana en yakınındaki isimlerden birisiydi. 2008-2016 yılları arasında Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında da Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Washington'daki siyasi çevrelerle güçlü bağlantıları olan Klain, eski Başkan Barack Obama'nın danışmanıydı. 1992-2000 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un da genel sekreteriydi.

2000 yılındaki tartışmalı seçimlerle ilgili Recount adlı filmde Ron Klain'ı, Kevin Spacey canlandırmıştı.

Ron Klain kimdir?

Ron Klain, 1989-92 yılları arasında Biden'ın başkanlığını yaptığı Senato Adalet Komitesi'nin baş danışmanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca Biden'ın 1988 ve 2008 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan başkan aday adaylığı sürecinde hem danışmanlığını hem de metin yazarlığını yaptı.

2009-11 yılları arasında Biden'ın genel sekreterliğini üstlendi. Daha sonra 2014 yılındaki salgının başlamasının ardından Başkan Obama'nın "Ebola özel temsilciliğine" getirildi.

Uzun yıllardır Demokrat Parti'de siyaset yapan deneyimli politikacı, hem Bill Clinton'ın başkanlık kampanyasında görev aldı hem de John Kerry'nin 2004 yılında başarısızlıkla sonuçlanan başkan adaylığı sürecinde danışmanlığını yaptı.

Clinton, Gore, Kerry, Obama, Hillary Clinton ve Biden'ın başkan adaylığı süreçlerinde rakipleriyle televizyondan canlı yayınlanan tartışma programlarına hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Gore'un George W. Bush'a Florida'daki yeniden sayım sonucu kaybettiği 2000 yılındaki seçimlerde önemli rol oynadı.

Klain, halen 20 yıl önce yaşananları sık sık gündeme getirmeye devam ediyor. Geçen yıl Twitter'dan attığı bir mesajda, "İnsanlar bana sıklıkla 2000 seçimlerini ve yeniden sayımı 'artık aşmamı' söylüyor. Aşamadım ve hiçbir zaman da aşabileceğimi zannetmiyorum" yazdı.

Gore kampanyasının seçimi kazanamamasının ardından Klain da Washington'ın önde gelen lobicilerinden birine dönüştü. Her ikisi de Kongre soruşturmasından geçen bir mortgage devi ile ilaç şirketini temsil etti.

Klain'ın geçmişindeki hangi olaylar başını ağrıtabilir?

Ron Klain'ın beş yıl önce Demokrat Parti'nin aday adaylığı yarışında Clinton'ın kampanyasında yer almasıyla Biden ile aralarının biraz açıldığı biliniyor.

Klain, Ekim 2015'te Clinton'ın kampanya müdürü John Podesta'ya attığı e-postada, "Biden'ı bırakıp böyle bir rol üstlenmek benim için biraz zor. Onlar için ölüymüş gibi davranıyorlar ama HRC (Hillar Rodham Clinton) Ekibi'nde olmaktan memnunum" yazdı.

Bu mesaj, Demokrat Parti sunucularının uğradığı sanal saldırı sonrası Wikileaks tarafından yayımlanan e-postalar arasında yer aldı. Klain, Ağustos ayında Politico'nun bununla ilgili haberinde konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ancak aradan geçen dönem içerisinde Klain, Biden ile arayı düzeltmeyi ve yeniden yakın çevresinin bir parçası olmayı başardı.

Bu yıl seçim kampanyası döneminde Başkan Donald Trump, Biden'a yönelik saldırılarında defalarca Klain'ı hedef tahtasına oturttu.

Klain, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte, "Yapabileceğimiz her şeyi yanlış yaptık. ve biliyorsunuz, o dönem 60 milyon Amerikalı H1N1 kaptı. Amerikan tarihinin en büyük toplu katliamlarından birisine dönüşmemesi tamamen bir tesadüf" dedi.

Trump, Klain'ın 2014-15 yıllarındaki salgınla ilgili bu sözlerini kampanya döneminde sık sık gündeme getirdi.

Trump, Klain'ın açıklamalarını Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadeleyi deneyim ve liyakatle yürütecekleri yönündeki vaatlerini eleştirmek için kullanmıştı.

ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?
ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?
ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Kasım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı
TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı         
14:38
Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında         
14:11
Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek         
13:44
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada         
13:07
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei