ABD seçim sonuçları: Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain kimdir?

ABD'de 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak başkan seçilen Joe Biden, ekibindeki en kritik rollerden biri olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine deneyimli siyasetçi Ron Klain'ı atadı.

Kabine üyelerini koordine eden, yasama ile müzakerelere yürüten, tüm politika birimlerinin denetimini sağlayan ve başkana erişimin anahtarını elinde tutan Genel Sekreterlik rolü siyasi bir atama olduğu için Senato onayına tabi değil.

Klain, Biden'ın senatörlüğü döneminde, 1980'lerden bu yana en yakınındaki isimlerden birisiydi. 2008-2016 yılları arasında Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında da Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Washington'daki siyasi çevrelerle güçlü bağlantıları olan Klain, eski Başkan Barack Obama'nın danışmanıydı. 1992-2000 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un da genel sekreteriydi.

2000 yılındaki tartışmalı seçimlerle ilgili Recount adlı filmde Ron Klain'ı, Kevin Spacey canlandırmıştı.

Ron Klain kimdir?

Ron Klain, 1989-92 yılları arasında Biden'ın başkanlığını yaptığı Senato Adalet Komitesi'nin baş danışmanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca Biden'ın 1988 ve 2008 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan başkan aday adaylığı sürecinde hem danışmanlığını hem de metin yazarlığını yaptı.

2009-11 yılları arasında Biden'ın genel sekreterliğini üstlendi. Daha sonra 2014 yılındaki salgının başlamasının ardından Başkan Obama'nın "Ebola özel temsilciliğine" getirildi.

Uzun yıllardır Demokrat Parti'de siyaset yapan deneyimli politikacı, hem Bill Clinton'ın başkanlık kampanyasında görev aldı hem de John Kerry'nin 2004 yılında başarısızlıkla sonuçlanan başkan adaylığı sürecinde danışmanlığını yaptı.

Clinton, Gore, Kerry, Obama, Hillary Clinton ve Biden'ın başkan adaylığı süreçlerinde rakipleriyle televizyondan canlı yayınlanan tartışma programlarına hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Gore'un George W. Bush'a Florida'daki yeniden sayım sonucu kaybettiği 2000 yılındaki seçimlerde önemli rol oynadı.

Klain, halen 20 yıl önce yaşananları sık sık gündeme getirmeye devam ediyor. Geçen yıl Twitter'dan attığı bir mesajda, "İnsanlar bana sıklıkla 2000 seçimlerini ve yeniden sayımı 'artık aşmamı' söylüyor. Aşamadım ve hiçbir zaman da aşabileceğimi zannetmiyorum" yazdı.

Gore kampanyasının seçimi kazanamamasının ardından Klain da Washington'ın önde gelen lobicilerinden birine dönüştü. Her ikisi de Kongre soruşturmasından geçen bir mortgage devi ile ilaç şirketini temsil etti.

Klain'ın geçmişindeki hangi olaylar başını ağrıtabilir?

Ron Klain'ın beş yıl önce Demokrat Parti'nin aday adaylığı yarışında Clinton'ın kampanyasında yer almasıyla Biden ile aralarının biraz açıldığı biliniyor.

Klain, Ekim 2015'te Clinton'ın kampanya müdürü John Podesta'ya attığı e-postada, "Biden'ı bırakıp böyle bir rol üstlenmek benim için biraz zor. Onlar için ölüymüş gibi davranıyorlar ama HRC (Hillar Rodham Clinton) Ekibi'nde olmaktan memnunum" yazdı.

Bu mesaj, Demokrat Parti sunucularının uğradığı sanal saldırı sonrası Wikileaks tarafından yayımlanan e-postalar arasında yer aldı. Klain, Ağustos ayında Politico'nun bununla ilgili haberinde konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ancak aradan geçen dönem içerisinde Klain, Biden ile arayı düzeltmeyi ve yeniden yakın çevresinin bir parçası olmayı başardı.

Bu yıl seçim kampanyası döneminde Başkan Donald Trump, Biden'a yönelik saldırılarında defalarca Klain'ı hedef tahtasına oturttu.

Klain, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte, "Yapabileceğimiz her şeyi yanlış yaptık. ve biliyorsunuz, o dönem 60 milyon Amerikalı H1N1 kaptı. Amerikan tarihinin en büyük toplu katliamlarından birisine dönüşmemesi tamamen bir tesadüf" dedi.

Trump, Klain'ın 2014-15 yıllarındaki salgınla ilgili bu sözlerini kampanya döneminde sık sık gündeme getirdi.

Trump, Klain'ın açıklamalarını Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadeleyi deneyim ve liyakatle yürütecekleri yönündeki vaatlerini eleştirmek için kullanmıştı.