ABD seçim sonuçları: Obama hile yapıldığını savunanlara tepki gösterdi, 'İddialar, demokrasinin meşruiyetini zedeliyor' dedi - Son Dakika
BBC

ABD seçim sonuçları: Obama hile yapıldığını savunanlara tepki gösterdi, 'İddialar, demokrasinin meşruiyetini zedeliyor' dedi

13.11.2020 14:37
ABD seçim sonuçları: Obama hile yapıldığını savunanlara tepki gösterdi, 'İddialar, demokrasinin meşruiyetini zedeliyor' dedi, System.String[]

Eski ABD Başkanı Barack Obama Donald Trump'ın temelsiz seçim hilesi iddialarını destekleyen üst düzey Cumhuriyetçi politikacıları demokrasiyi yıpratmakla suçladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına ilişkin temelsiz iddialarını destekleyen Cumhuriyetçi Parti'den bazı üst düzey siyasetçileri demokrasinin meşruiyetini zedelemekle suçladı.

CBS televizyonunda Pazar günü yayımlanacak olan mülakatında Obama, seçimleri açıkça Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın kazandığını söyledi.

Biden, Cumartesi günü ABD'nin 46. Başkanı seçildi ve son olarak Arizona eyaletinde de seçimi kazandığı açıklandı.

ABD'de oy sayımının sürdüğü eyaletler North Carolina ve Alaska. Pennsylvania, Wisconsin ve Georgia'da ise oylar yeniden sayılacak.

Başkan Donald Trump seçime hile karıştığı iddialarıyla bir dizi yasal itirazda bulundu.

Trump'ın ekibi henüz bu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt gösterebilmiş değil.

Barack Obama, Trump'ın iddiaları için ise "Başkan kaybetmeyi sevmiyor" diye yorumladı.

Obama "Beni daha çok neyin ne olduğunu gayet iyi bilen Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin buna destek vermesi kaygılandırıyor. Bu sadece göreve gelen Biden yönetiminin değil fakat genel olarak demokrasinin meşruiyetinin yok edilmesi yolunda bir adım ve çok tehlikeli bir yol" diye ekledi.

Joe Biden, iki dönem başkanlık yapan Obama'nın yardımcısıydı.

Haftaya ilk hatıra kitabı piyasaya çıkıyor

Barack Obama yakında ABD Senatosu'na ve 2008'de ABD Başkanı seçilmesini kapsayan "A Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) adlı kitabını yayımlamaya hazırlanıyor.

17 Kasım'da piyasaya çıkacak olan kitabı, Obama'nın başkanlıktaki ikinci dönemini anlattığı ikincisinin izlemesi bekleniyor.

Obama CNN tarafından yapılan alıntılara göre hatıralarında Başkan Trump'ın, bir siyahın ülkeyi yönetmesi konusundaki korkuları besleyerek iktidara geldiğini yazdı. Eski ABD Başkanı kıitabında "Sanki benim Beyaz Saray'da yalnızca varolmam bile derin bir panik, doğal düzenin bozulduğu duygusu yaratıyor gibiydi" ifadelerine yer verdi.

ABD seçim sonuçları: Obama hile yapıldığını savunanlara tepki gösterdi, 'İddialar, demokrasinin meşruiyetini zedeliyor' dedi

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Son Dakika Dünya ABD seçim sonuçları: Obama hile yapıldığını savunanlara tepki gösterdi, 'İddialar, demokrasinin meşruiyetini zedeliyor' dedi - Son Dakika Dünya

BBC

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