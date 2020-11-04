ABD seçimi Avrupa'da da yakından izleniyor - Son Dakika

ABD seçimi Avrupa'da da yakından izleniyor

04.11.2020 15:37
ABD seçimi Avrupa'da da yakından izleniyor, System.String[]

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Atlantik'in diğer tarafındaki Avrupa'da da yakından takip ediliyor.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Atlantik'in diğer tarafındaki Avrupa'da da yakından takip ediliyor.

Avrupa ülkelerinde seçimle ilgili genel olarak sessizlik hakim. Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ilke gereği herhangi bir ülkedeki seçimle ilgili yorum yapmadıklarını belirterek sessizliğini koruyor. AB, seçim sürecinin bitmesini ve açıklanacak sonucu bekliyor.

Ancak beklerken AB yöneticilerinden sosyal medyada mesajlar da geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, seçim günü paylaştığı mesajda "Öngörülemez bir gece olacak. ABD halkı gelecek 4 yılda hangi yolda gideceklerini belirleyecek. Transatlantik bağımızı yansıtmak ve AB'nin ABD ile paylaştığı değerleri yansıtmak için önemli bir an." ifadesini kullandı.

AB'nin dış politikasının başındaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise seçimin ertesi sabah paylaştığı mesajında "Amerikan halkı sözünü söyledi. Seçim sonucunu beklerken AB, ortak değerler ve tarih temelinde güçlü bir transatlantik ortaklığın inşasını sürdürmeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

Slovenya'dan Trump'a "tebrik"

Avrupalı liderlerden seçim sonucuna dair açıklama yapan ilk kişi ise Slovenya Başbakanı Janez Jansa oldu.

Jansa, Twitter'da "seçim sonucunun belli" olduğunu belirterek, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i 4 yıl için bir kez daha seçtiği çok açık." ifadesine yer verdi.

Jansa, seçim sonucu nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'yi de kutladı.

ABD-AB ticareti etkilenecek

Trump ile Biden arasındaki yarışı kimin kazanacağı ABD-Avrupa arasındaki ilişkilerin alacağı şekil bakımından önem taşıyor. İki adayın Avrupa'ya yönelik politikalarında belirgin farklar bulunuyor.

Örneğin, Trump İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini desteklemiş, Biden ise karşı çıkmıştı. Biden, "İngiltere'nin AB'nin bir parçası olmaması ABD çıkarlarına zarar verir." demişti.

Kimin başkan olacağı belli olduktan sonra ABD ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşması yapılması gerekiyor. Daha önce AB üyesi olarak AB kurallarıyla ABD ticaretini yürüten İngiltere'nin 20 Ocak'taki yeni ABD başkanlık döneminden sonra yeni yönetimle bir anlaşmaya varması gerekiyor. Bu anlaşma ABD'nin İngiltere için Avrupa'dan sonra en büyük ikinci pazar olması bakımından önem taşıyor.

ABD ile AB arasındaki ticarette de iki aday arasındaki farklılıklar bulunuyor. Trump, yönetime gelmesinden sonra AB'den alınan tarım, otomotiv, havacılık gibi bazı sektörlerde gümrük vergilerini artırmıştı.

Biden'ın ise ABD ile AB arasındaki "ticaret mücadelesini" sonlandırması bekleniyor.

ABD'nin NATO politikaları

İki aday arasında Avrupa'ya yönelik politikalarda en belirgin fark ise güvenlik alanında ortaya çıkıyor. Birçok analizde Biden'ın Trump'a göre "transatlantik ittifakına daha fazla inandığı" için seçim sonunun ABD yönetiminin NATO politikalarında etkili olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD yönetiminin NATO içindeki konumunda değişim görülmüştü. Trump, NATO müttefiklerinden bazılarını "ihmalkar" olmakla suçlamış, NATO'yu da "modası geçmiş" bir ittifak olarak nitelendirmişti. Trump'ın üstü örtülü şekilde ABD'yi NATO'dan çekebileceğine yönelik sözleri de birçok müttefik tarafından tedirginlikle karşılandı.

Trump idaresindeki ABD ile Avrupalı NATO müttefikleri arasındaki en belirgin sorun NATO içindeki harcama payları oldu. Trump, NATO müttefiklerinin harcamalardaki payını artırmalarını ve milli gelirlerinin yüzde 2'si düzeyine getirmelerini istedi, bunu yapmamaları halinde ABD'nin de harcamalarını kısacağını söyledi.

Trump yönetimi, son olarak temmuz ayında Almanya'daki askerlerinden 12 binini çekeceğini açıkladı. Bunun sebebinin de Almanya'nın harcama payını artırmadığı için cezalandırma olduğu ileri sürüldü ancak ABD yönetimi bunu reddetti.

Trump'in ikinci kez seçilmesi durumunda ülkesini NATO'dan çekebileceği tehdidinde bulunacağı da iddialar arasında. Ancak birçok müttefik ABD'nin NATO'dan çıkması gibi bir ihtimalin akla bile getirilmesini istemiyor. Trump'ın ülkesinin NATO içindeki konumu ve "tehditkar tavrı" nedeniyle bazı Avrupalı müttefiklerin ABD'nin "güvenilirliğini" sorguladığı biliniyor.

Biden gelirse Rusya-ABD ilişkilerinin daha gergin seyredeceği yorumu yapılıyor. Bu durumda Rusya'ya karşı caydırıcılık için Avrupa'daki NATO varlığının artırılması ihtimal dahilinde.

Olası bir Biden yönetiminin NATO'ya ABD yatırımını artırması ihtimal dahilinde. Hatta seçilmesi halinde Biden'ın Almanya'dan 12 bin asker çekme kararını yeniden değerlendireceği, başkanlık koltuğuna oturduktan kısa süre sonra da erken bir NATO Zirvesi toplayarak ittifaka bağlığını göstereceği ifade ediliyor.

NATO'nun 2021'de bir zirve toplantısı yapması bekleniyor. Ancak Biden'ın ABD Başkanı olması halinde zirve toplantısının yılın hemen başında yapılabileceği konuşuluyor.

Avrupa Birliği, Donald Trump, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD seçimi Avrupa'da da yakından izleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar         
14:51
Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var         
14:28
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak         
13:53
ABD'de işler karışıyor! Biden ile Trump'ın siyaset savaşı uzun sürecek ABD'de işler karışıyor! Biden ile Trump'ın siyaset savaşı uzun sürecek         
13:13
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 15:42:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD seçimi Avrupa'da da yakından izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei