ABD seçimini anlama rehberi | Karmaşık sistem nasıl işliyor?
29.10.2020 09:45
ABD halkının ya Trump'la devam diyeceği, ya da Oval Ofis'i 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Biden'a emanet edeceği kritik seçime günler kaldı.
ABD halkının ya Trump'la devam diyeceği, ya da Oval Ofis'i 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Biden'a emanet edeceği kritik seçime günler kaldı.
ABD karmaşık bir seçim sistemine sahip. Kimin başkan olacağını her zaman kim ülke çapında daha çok oy aldığı belirlemiyor… Adayların başkan olmak için yapması gereken 270 "Electoral College" oyuna ulaşmak. Peki bu 'Electoral College' nedir? Bu oylar nasıl alınıyor, halk adına oy kullanan bu temsilciler de kim? Hillary 2016'da Trump'a bayağı oy farkı atmıştı; neden kaybetti?
İşte özetle ABD'nin karmaşık seçim sistemi…
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