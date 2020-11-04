ABD seçimleri dünya medyasında: 'Çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz' - Son Dakika
BBC

ABD seçimleri dünya medyasında: 'Çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz'

04.11.2020 18:37
ABD seçimleri dünya medyasında: 'Çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz', System.String[]

ABD'deki başkanlık seçimleri, bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor.

ABD'deki başkanlık seçimleri, bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Kıyasıya süren mücadelenin farklı ülkelerin basınlarında nasıl yer aldığını BBC İzleme Servisi derledi.

Çin

Çin ve ABD ilişkileri ABD Başkanı Donald Trump ile beraber son yılların en gergin dönemini yaşadı.

İki ülke arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini etkisi altına aldı.

Çin devlet medyası ise seçimi, "bölücü, gerilimi yüksek ve kaotik" olarak tanımladı.

Çin'in resmi devlet ajansı Xinhua, salı günkü haberlerinde "Seçim sonuçlarının netleşmemesi takdirinde kaos ve toplumsal huzursuzluk karışıklık ortaya çıkabilir" dedi.

Global Times gazetesi ise ana sayfasında, "Gerilim ve kaos ABD seçimlerine darbe vuruyor" ifadesini kullandı.

Latin Amerika

Latin Amerika medyası, Trump'ın Latin seçmenlerin çoğunlukta olduğu Florida eyaletindeki zaferine ilgi gösterdi.

Brezilya'nın günlük gazetelerinden Folha de Sao Paulo manşetinde, "Trump'ın Florida'daki zaferi, Demokrat zaferine dair ihtimalini gömüyor" ifadesini kullanırken, "Venezuelalı ve Kübalı Latinler ile evanjelistler şimdiki başkana destek verdi" dedi.

Latin Amerikalı yorumcular, Trump'ın Biden'ı sosyalizmle ilişkilendirmesinin Küba ve Venezuela'dan sürgüne gelenler tarafında destek bulduğunu söyledi.





Avrupa

Rusya Devlet Televizyonu Rossiya 24'de bir spikerin, "ABD'deki çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz" dediği görüldü.

Rusya'daki spikerler, 2016 seçimine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin espri de yaptı.

Bir spiker, "Bizi dinleyen bazı yoldaşlar Trump'ı şimdiden kazanan ilan ettiğimizi düşünecektir" derken bir diğeri, "Bu sadece basit bir matematik, başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın diğer yerlerinde ise iki adayın birbirine çok yakın bir şekilde seçimi götürmesi ve sonucun etrafındaki belirsizlik başlıklara taşındı.

Alman Bild gazetesi, "Zaman geçtikçe Joe Biden'ın net bir şekilde zafer elde edeceğini düşünen çok sayıda kişi sormaya başladı: Trump halen başarabilir mi?" dedi.

Fransız Inter haber kurumu ise "Yarış beklenenden çok daha başa baş geçiyor, bir Demokratik dalgadan bahsetmek mümkün değil" dedi.

Orta Doğu

Haber kanalları daha çok seçim sonuçlarının belirsiz olduğunu aktardı.

Mısır gazeteleri "tarihi bir sonucun" elde edildiğini belirtti.

İran'da haber kurumlarının toplumda bir karışıklık çıkabileceğini vurguladığı görüldü.

Press TV, "bir iç savaş riskinin" olduğunu aktarırken seçimlerin "çok korkutucu" gözüktüğünü ifade etti.


ABD seçimleri dünya medyasında: 'Çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimleri dünya medyasında: 'Çılgınlığı izlemeye devam ediyoruz' - Son Dakika Dünya

BBC

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