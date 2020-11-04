ABD seçimleri Türkiye'de ve dünyada piyasaları nasıl etkiledi, Halkbank hisseleri neden yükseldi? - Son Dakika
BBC

ABD seçimleri Türkiye'de ve dünyada piyasaları nasıl etkiledi, Halkbank hisseleri neden yükseldi?

04.11.2020 15:47

ABD'de başkanlık yarışının başa baş geçmesi nedeniyle küresel piyasalar güne dalgalı başladı.

ABD'de başkanlık yarışının başa baş geçmesi nedeniyle küresel piyasalar güne dalgalı başladı. Türkiye'de ise Donald Trump'ın seçimleri kazanacağı beklentisi ile alımların arttığı Halkbank hisseleri günün ilk saatlerinde % 6'nın üzerinde yükseldi.

Beklenenden daha çekişmeli bir yarışın yaşanması üzerine kimi yatırımcılar güvenli liman olarak tanımlanan varlıkları satın alırken kimi güvenli limanlar değer kaybetti.

Piyasalarda çoğu varlık güne değer kaybıyla başladı ancak kimileri daha sonra toparladı.

Amerikan dolarının performansını ölçen dolar endeksi güne yüzde 0,05 civarı bir yükselişle başladı.

Güvenli liman varlıklarından biri olan altın ise yüzde 1,15'lik bir değer kaybı yaşadı. Altının ons fiyatı 1.893 dolara düştü.

Türk varlıklarına bakıldığında ise TL'nin dolara karşı değer kaybetmeye devam ettiği görüldü.

Dolar/TL, Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelebileceği beklentileriyle dün 8,4'lü seviyelere geriledikten sonra bugün ABD seçim sonuçlarına ilişkin küresel fiyatlamalara paralel dalgalanıyor.

Dolar/TL dün 8,54 ile yeni bir rekor kırmış, TCMB'nin politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının gelebileceği beklentisiyle gerilemişti.

Bu sabah ise ABD seçimlerinin etkisiyle kur 8,50'nin üzerine çıktı ancak TSİ 15: 00'te 8,45 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise gün içinde yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

ABD seçimlerinde başkanlığı Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi ile alımların arttığı Halkbank hisseleri, günün ilk saatlerinde %6'nın üzerinde yükseldi.





Günün ilerleyen saatlerinde hisse senedinin aldığı kazanımların bir kısmını verdiği görüldü. Halkbank hisseleri, TSİ 15: 00'te yüzde 3 civarında bir değer kazancıyla işlem görüyor.

Reuters haber ajansına bu yükselişi değerlendiren bir analist, "Hisseler Trump etkisi ile yükseliyor. Trump'ın kazanacağı beklentisi ile primli hareket ediyor" dedi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı

Gelişmekte olan para birimleri ise dolar karşısında %1 ile %2,3 arasında değer kaybetmekte.

Ruble %0,3 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke sepetinden ayrıştı.

Avrupa hisse senedi endeksleri değer kazandı

ABD hisse senetleri piyasalarının vadelileri ise başta düşse de daha sonra yönünü yukarı çevirdi.

S&P 500 vadelileri yüzde 0,35 yükseldi.

Nasdaq-100 endeksinde ise yüzde 3'e yakın değer kaybı görüldü.

Avrupa hisse senedi piyasalarında ise endeksler değer kazandı.

Avrupa'daki farklı ülkelerden farklı şirketleri ölçerek oluşturulan The Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,38 yükseldi.

Almanya'nın DAX 30 endeksi yüzde 0,10, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükseldi.

'Piyasalar her iki adayla da hayatta kalabilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazandığına ve sonuçları Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini iddia eden açıklamasının ardından ABD hisse senedi piyasalarının önemli endekslerinden biri olan Dow vadelileri değer kaybetti.

Diğer yandan ABD'deki teknoloji bağlantılı hisse senetlerinin vadelileri ise yükseldi.

Axi şirketinin küresel piyasalar şef stratejisti Stephen Innes, piyasa notunda bunun nedeninin piyasaların Demokratların kaybetme şansını değerlendirmesi ve böylece teknoloji şirketlerinin daha az kısıtlama göreceği ihtimali olduğunu belirtti.

BlackRock Yatırım Enstitüsü piyasa notunda tartışmalı sonuçların piyasalardaki belirsizliği artıracağını aktardı.

Cenevre merkezli Prime Partners'tan Francois Savary, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Piyasalar her iki adayla da hayatta kalabilir. İstenmeyen senaryo ise yasal sorunların ortaya çıkması ve kayda değer siyasi karışıklığın yaşanması" dedi.

Savary, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi takdirinde teknoloji hisseleriyle ilgili endişenin ortaya çıkabileceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi takdirinde ise ABD'nin temiz enerjiye geçişinin gerçekleşmeyeceği öngörüsüyle petrole dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD seçimleri Türkiye'de ve dünyada piyasaları nasıl etkiledi, Halkbank hisseleri neden yükseldi?
ABD seçimleri Türkiye'de ve dünyada piyasaları nasıl etkiledi, Halkbank hisseleri neden yükseldi?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Halkbank, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimleri Türkiye'de ve dünyada piyasaları nasıl etkiledi, Halkbank hisseleri neden yükseldi? - Son Dakika Dünya

BBC

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