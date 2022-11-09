ABD seçimlerinde aday olup, "Kazanırsam Türk vatandaşlığından çıkacağım" diyen Mehmet Öz, yarışı kaybetti

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Amerika ara seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor. Oy sayımı sürerken bazı eyaletlerde sonuçlar belli oldu. Sonuçların belli olduğu yerlerden bir tanesi de Pensilvanya eyaleti oldu. Burada seçime giren tanıdık bir isim olan Dr. Mehmet Öz vardı.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren ve seçilir seçilmez "Türk vatandaşlığını" bırakacağını açıklayan Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetti.

RAKİBİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Fetterman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pensilvanya'da en fazla oyu alarak seçimi kazandığını duyurdu. Kendisinin bir sonraki "Pensilvanya Senatörü" olacağını vurgulayan Fetterman, "Resmi sonuçlar. Pensilvanya halkına güvendik, bizi mahcup etmediler ve ben de sizi mahcup etmeyeceğim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER AZ FARKLA SONUÇLANDI

Fetterman, Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1'ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Seçim öncesi anketlere göre Fetterman, seçime iki hafta kala hızlı bir düşüş yaşarken, Öz'ün bir puan gerisine düşmüştü. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Senato'da üstünlük sağlamak için Pensilvanya eyaletinde alacakları neticeyi kritik önemde görüyor.

DÜN SANDIK BAŞINA GİTMİŞLERDİ

ABD halkı, 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için dün sandık başına gitmişti. Seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti adayı Öz de Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Partinin Senatör adayı olmuştu.



