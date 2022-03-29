ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor - Son Dakika
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ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor

29.03.2022 18:52
ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor

NEW ABD'de yapılan ankette, siyasi seçmenlerin yüzde 70'i Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı daha fazla cezai tedbir uygulanması gerektiğini belirtti.

NEW ABD'de yapılan ankette, siyasi seçmenlerin yüzde 70'i Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı daha fazla cezai tedbir uygulanması gerektiğini belirtti.

Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 70'i Ukrayna topraklarını işgal eden Rus devletine karşı alınan cezai önlemlerin artırılmasını istedi.

Ankete katılanların yüzde 76'sı, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya füze savunma sistemlerinin verilmesi, yüzde 71'i Ukrayna halkını savunmak için savaş uçaklarının gönderilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li seçmenlerin yüzde 53'ü ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderilmesini yanlış bulduklarını söylerken asker desteğini onaylayanların sayısı yüzde 47'de kaldı.

Yüzde 57 çoğunluk ise Rusya'nın hava saldırılarını önlemek için Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesinin en iyi seçim olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan son rakamlara göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da en az 1179 sivil hayatını kaybetti, 1860 sivil yaralandı, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor - Son Dakika


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