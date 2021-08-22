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ABD sel felaketiyle mücadele ediyor: 10 ölü, 31 kayıp - Son Dakika

ABD sel felaketiyle mücadele ediyor: 10 ölü, 31 kayıp

22.08.2021 14:42
ABD sel felaketiyle mücadele ediyor: 10 ölü, 31 kayıp, System.String[]

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, en az 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 31 KİŞİ KAYIP

Humphreys County şerif ofisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı belirtildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı (TEMA) tarafından yapılan açıklamada, Waverly yakınlarındaki otoyolun sel sularının basması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Yağışların etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 10 bin kişi elektriksiz kalırken, telefon hatlarında da kesinti yaşandığı öğrenildi. TEMA, sel felaketi nedeniyle 3'üncü seviye olağanüstü hal ilan ederek, eyaletin orta kesimlerinde su basan otoyolların ve yaya yollarının kullanmaması için çağrıda bulundu.

ASKERLER YARDIMA GİTTİ

Tennessee Ulusal Muhafızların tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmalara destek amacıyla 50 asker ve 1 helikopter sevk edildiği belirtildi.

ABD sel felaketiyle mücadele ediyor: 10 ölü, 31 kayıp

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD sel felaketiyle mücadele ediyor: 10 ölü, 31 kayıp - Son Dakika


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