ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve Ermeni soykırım iddialarının tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.



Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.