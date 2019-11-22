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ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel
6 saat önce
ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve Ermeni soykırım iddialarının tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.
Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:04
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