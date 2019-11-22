Son Dakika Haberleri: ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel
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ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel

6 saat önce

ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel

ABD Senato'sunda Ermeni soykırımı iddialarına ikinci engel, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve Ermeni soykırım iddialarının tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.


Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:04 
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