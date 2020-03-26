ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı - Son Dakika

ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı.



ABD Senatosu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar ve işletmeleri desteklemek amacıyla 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı. Günlerdir Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Trump yönetimi arasında tartışmalara sebep olan ve piyasaların beklediği ekonomik paket vatandaşlara, sağlık kuruluşları ile küçük, orta ve büyük firmalara yardımı kapsıyor. Yıllık 75 bin doların altında geliri olan yetişkin vatandaşlara kişi başı bin 200 dolar ödenmesi planlanan pakette geliri 100 bin doların üzerinde olanlara yardım yapılmıyor. Ayrıca her çocuk için de 500 dolar ödenmesi ön görülüyor. Paket ayrıca ilk defa serbest çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilirken virüs salgını nedeni ile işini kaybedenlere standart uygulamanın üzerinde 13 hafta daha işsizlik ödemesi yapılmasını karara bağlıyor.



Destek paketinde küçük işletmeler için 377 milyar dolar federal borç verme bütçesi ayrılırken havayolu şirketlerinden hisse almayı da içerecek şekilde büyük firmalara 500 milyar dolar ayırıyor.



Paketin bir diğer içeriği de eğer firmalar kapatmaya rağmen işçileri çıkartmazsa onlara destek vermek üzerine. Ekonomik destek paketinde ayrıca salgın ile direk mücadele eden hastaneler için 100 milyar dolar ayrılmış durumda. Oy birliği ile geçen paket ABD tarihindeki en büyük ekonomik destek paketi olma özelliğini taşıyor. Paketin bu hafta içerisinde demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde görüşülerek Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor.



Trump paket için, "Dolar olarak kesinlikle, her koşulda ve zamanda yapılmış olan en büyük paket" dedi. - LOS ANGELES