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ABD Senatosu, 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı - Son Dakika

ABD Senatosu, 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı

15.12.2021 20:55
ABD Senatosu, 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı

ABD Senatosu, daha önce Temsilciler Meclisinden geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını (NDAA) onaylayarak, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gönderdi.

ABD Senatosu, daha önce Temsilciler Meclisinden geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını (NDAA) onaylayarak, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gönderdi.

ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle Temsilciler Meclisinin ardından Senatoda da oylandı.

740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık NDAA, Senato Genel Kurulunda, 10'a karşı 89 oyla kabul edildi.

Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA, nihai onay için Başkan Biden'ın masasına gönderildi

NDAA'da neler var?

Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.

ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.

Ukrayna yardımlarını artırıyor

Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarı, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.

Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığınca alınmasını yasaklıyor.

Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.

Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.

Azerbaycan ve Türkiye tasarıları da eklendi

Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.

Yunanistan ile savunma iş birliği tasarısı eklendi

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan "ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.

Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.

YPG/ PKK'ya desteğin devam etmesini öngörüyor

NDAA'da, Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.

Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.

Tasarı, Suriye'de Beşşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını şart koşuyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ulusal Savunma, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Senatosu, 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı - Son Dakika


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