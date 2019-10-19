ABD Senatosu Başkanı McConnell: Suriye'den çekilme kararı büyük bir stratejik hatadır
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Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Mitch McConnell Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmenin önemli bir stratejik hata olduğunu söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Mitch McConnell Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmenin büyük bir stratejik hata olduğunu söyledi.
McConnell bu kararın Amerika'yı ve halkını daha az güvenli hale getireceğini, düşmanları cesaretlendireceğini ve önemli müttefikleri zayıflatacağını vurguladı. McConnell bu çekilmenin Obama yönetiminin Irak'tan plansız bir şekilde çekilmesiyle IŞİD'in yükselişine olanak sağlanarak yapılan hatanın tekrar etme riskini doğurduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:18
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